Kayseri Süper Amatör Küme'de liderlik için Esen Metal Spor Kulübü ile Kayserigücü FK karşı karşıya gelecek.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda liderlik mücadelesi verilecek. Esen Metal Spor Kulübü ile Kayserigücü FK liderlik için karşılaşacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Esen Metal SK ile Kayserigücü FK, B grubunda liderlik mücadelesi verecek. Geride kalan haftayı 3 puanla kapatarak puanını 16'ya yükselten ve grupta 1. sırada bulunan Kayseri Esen Metal SK ile Kayseri Şekerspor'u tek golle geçip 15 puana yükselerek 2. sıraya yükselen Kayserigücü FK karşı karşıya gelecek.

Kayseri Futbol İl temsilcisi bu önemli maçın 18 Kasım 2023 Cumartesi günü oynanacağını duyurdu. Saat 16: 00'da başlayacak maça Kayserili sporseverlerin de büyük ilgi göstermesi bekleniyor. - KAYSERİ