Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Başakpınarspor ile Argıncıkspor Karşı Karşıya

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Başakpınarspor ile Argıncıkspor ligin 7. haftasında karşı karşıya gelecek.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 7. hafta bugün oynanacak tek maçlar başlayacak. Her geçen hafta heyecanın arttığı Süper Amatör Küme'de A Grubunda zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakpınarspor ile 12 puanla 4.sırada yer alan Argıncıkspor 3 puan mücadelesi verecek. Zorlu doksan dakika öncesi hem Başakpınarspor hem de Argıncıkspor hazırlıklarını tamamladılar ve maç saatini beklemeye başladılar.

Başakpınar Stadı'nda oynanacak olan Başakpınarspor ile Argıncıkspor müsabakası saat 14.30'da başlayacak. Futbolseverlerin bu önemli karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - KAYSERİ