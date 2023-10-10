Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 8 maçla ilk hafta tamamlandı. A Grubu'nda Kayseri Yolspor, B Grubu'nda Belsinspor lider olarak ilk haftayı tamamladı. İlk haftada 30 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 2023-2024 sezonunda 1. hafta tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 8 maçla ilk hafta geride kalırken, 2. hafta heyecanı bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. A Grubu'nda Kayseri Yolspor, B Grubu'nda Belsinspor ilk haftayı lider olarak tamamladılar. İlk haftada 8 maçta toplam 30 gol atıldı.

Süper Amatör Küme'de 1. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Erciyes Esen Makina FK 2-0 Kocasinan Yemlihaspor

Kayseri Şekerspor 4-2 İsmail Okumuş FK

Sungur FK 2-0 Altındağ Akkışlaspor

Kayseri Yolspor 4-1 Kocasinan Ülküspor

Yahyalıspor 2-1 Kocasinan Şimşekspor

Belsinspor 4-1 Sosun Birlikspor

Kayseri Atletikspor 2-0 Kayserigücü FK

Kayseri Esen Metal SK 3-2 1966 Turanspor

Argıncıkspor 3-0 Sarıoğlanspor (Hükmen)

Başakpınar Belediyespor (BAY) - KAYSERİ