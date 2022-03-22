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Kayseri Süper Amatör Küme

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off maçının günü ve saati belli oldu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme Play Off maçının günü ve saati belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin şampiyonu belli oluyor. Kayseri Futbol İl Temsilciliği, Play Off final maçının programını açıkladı. Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Şekerspor arasındaki maçın final maçının Pazar günü oynanmasına karar verildi.

Futbol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre; Argıncık 2 Nolu sahada oynanacak maç saat 15: 00'te başlayacak. Galip gelecek takım, önümüzdeki sezon Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak. - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme

İhlas Haber Ajansı / Spor

Play Off, Kayseri, Spor, Haberler

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