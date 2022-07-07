Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Süper Amatör Küme'de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek 22 takım belli oldu. Kayseri Süper Amatör Küme'de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek 22 takım belli oldu. Kayseri Süper Amatör Küme 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Kayseri Birinci Amatör Küme'den çıkan 6 takımın ardından Süper Amatör Küme'de 22 takım mücadele edecek. Bayram sonrası yapılacak olan fikstür çekimi ile yeni sezon heyecanı başlayacak. İşte yeni sezonda mücadele edecek takımlar şu şekilde; Kayseri Şekerspor, Kayseri OSB Atletikspor, Amarat Gençlikspor, Kocasinan Ülküspor, Özvatan Gençlikspor, Gültepespor, Başakpınar Belediyespor, Kayseri Yolspor, Erciyes Esen Makinaspor, Kocasinan Şimşekspor, Esentepespor, Kayserigücü FK, Kayseri Gençlerbirliği, Erciyes Reşadiye Gençlikspor, Yahyalıspor, Kayseri Emar Grup FK, Argıncıkspor, Sungur FK, Makfitspor, Kocasinan Yemlihaspor, Gazi Osman Paşaspor ve Kayseri Simya Koleji. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kocasinan Erciyes Kayseri Spor Haberler

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