Kayseri Süper Amatör Küme'de 6 maçta 38 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme 15. haftasında oynanan 6 maçta toplamda 38 gol atıldı. Haftanın en gollü maçı Esen Metalspor ile Esen Makine Erciyes arasında oynandı ve Esen Makine Erciyes 7-3 galip geldi.

Kayseri Süper Amatör küme 15. haftasında 6 müsabaka oynandı. Hava muhalefeti nedeniyle oynanamayan Hacılar Erciyesspor-Argıncıkspor maçı haricindeki müsabakalarda 38 gol atıldı. Haftanın en gollü maçı Esen Metalspor- Esen Makine Erciyes maç oldu. 10 golün atıldığı maçı Esen Makine Erciyes takımı 7-3 kazandı. Süper Amatör Küme 15. haftasında oynanan maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

Esen Metalspor-Esen Makine: 3-7

Talas Anayurt-Yahyalıspor: 3-0 (H)

Kayseri Şekerspor-Amaratspor: 6-0

Kayseri Atletikspor-Döğergücü: 5-1

Gazi Osman Paşa-Döğerspor: 0-6

Özvatanspor-Başakpınarspor: 2-5 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
