Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haber: Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 120'si yabancı 6 bin 120 sporcu katılacak

Spor Haberleri

Kayseri haber: Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 120'si yabancı 6 bin 120 sporcu katılacak

Kayseri gelişmesine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda 6 bin 120 sporcu mücadele edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda 6 bin 120 sporcu mücadele edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl "Kültepe" temasıyla ilki düzenlenen maraton, bu yıl "Erciyes" temasıyla 9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kayıtları yarın sona erecek maratona 15 ülkeden 120'si yabancı 6 bin 120 sporcu katılım sağlayacak.

Maratonda, Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek, kentin tanıtımı yapılacak.

"Bir Maratondan Daha Fazlası" sloganıyla yapılacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşulacak.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kayseri Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title