Kayseri spor: Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı Kayseri yerel spor haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek. Spor AA / Sercan Küçükşahin Kayserispor Beşiktaş Spor Haberler

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