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Kayseri spor: Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kayseri spor: Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kayseri yerel spor haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor

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