Kayseri spor haberleri | Melikgazi Kayseri Basketbol'da genel kurul yapıldı Spor Haberleri Kayseri gelişmesine göre Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı'nda Olağan Genel Kurul bugün yapıldı. Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı'nda Olağan Genel Kurul bugün yapıldı. Mevcut başkan Yakup Yüksel görevine devam ederken yönetim kurulunda değişiklik yapıldı. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da yeni sezon öncesi Olağan Genel Kurul yapıldı. Kadir Has Spor Salonu Konferans Salonu'nda yapılan Genel Kurula Başkan Yakup Yüksel, eski Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yağmur ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Konuşmaların ardından başkanı Yakup Yüksel tarafından Ahmet Bozbey'e ve Semih Tektaş'a plaketi takdim edildi. Olağan Genel Kurul'da oluşturulan yeni yönetim kurulu ise şu şekilde: Başkan: Yakup Yüksel Yönetim Kurulu Üyeleri: İbrahim Somtaş, Sinan Karaoğlu, Nadire Erdoğan Arık, Serhat Sarıalp, Furkan Ergüneş, Turan Akdağ, Hasan Öztoprak, Serhat Solak ve İbrahim Bozdağ. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor basketbol Türkiye Kayseri Spor Haberler

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