Kayseri spor haberleri: Kayserispor ligde 16. sırada yer aldı Edinilen Kayseri haberine göre Süper Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı. Süper Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı. Zirvede Başakşehir yer alırken Kayserispor ise 16. sırada bulundu. Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunda ilk hafta maçları tamamlandı. 9 müsabakanın oynandığı ilk hafta maçında 6 takım kazanırken 6 takım berabere kaldı. 6 takım da mağlup oldu. 27 golün atıldığı 1. haftada Hatayspor, BAY olarak geçti. 9 müsabaka sonrasında Başakşehir, averajla liderlik koltuğunda otururken, Alanyaspor da ikinci sırada yer aldı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'a yenilen Kayserispor 16. sırada bulunurken, Kasımpaşa ise ilk haftayı son sırada noktaladı. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan 9 maçın sonuçları ise şu şekilde: İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 2 Sivasspor: 1 - Gaziantep: 1 Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0 Karagümrük: 2 - Alanyaspor: 4 Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 3 Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1 Başakşehir: 4 - Kasımpaşa: 0 Ankaragücü: 0 - Konyaspor: 0 Fenerbahçe: 3 - Ümraniyespor: 3 - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Başakşehir Futbol Spor Haberler

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