Kayseri spor haberleri: Kayseri ANALİG Jimnastik Takımı Türkiye şampiyonu oldu

İzmir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig'i (ANALİG) jimnastik final yarışmalarında Kayseri takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

İzmir'de 1-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ANALİG jimnastik Final yarışmalarında bireysel kategoride Mehmet Akif Bingül Türkiye Şampiyonu, Mustafa Yiğit Dur Türkiye ikincisi olurken, Mehmet Akif Bingül, Mustafa Yiğit Dur, Deniz Poyraz Aslan, Cevat Alp Albayrak ile Berk Tütüncü'den oluşan Kayseri takımı ise Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ANALİG'de şampiyon olan jimnastik sporcularını ve antrenörleri İbrahim Bilgin ile Aziz Baran Atay'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ