Kayseri gündem haberi... Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti - Haberler

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Kayseri gündem haberi... Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

Kayseri gündem haberi... Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

Kayseri bölgesinden gelen habere göre Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Çift kale taktik maçıyla devam eden antrenman, yan top ve duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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