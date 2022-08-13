Kayseri spor haberi: Yukatel Kayserispor - İstanbulspor 1-0 Kayseri bölgesinden gelen habere göre STAT: Kadir HasHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçıoğlu, İsmail Şencan YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal - Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Bertolacci (Dk. 67 Mensah), Campanharo, Emrah, Cardoso (Dk. 83 Ackah), Gökhan (Dk.56 Ramazan), Gavranovic (Dk. 83 Mustafa)İSTANBULSPOR: Jensen - Oğuzhan (Dk. STAT: Kadir Has HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçıoğlu, İsmail Şencan YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal - Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Bertolacci (Dk. 67 Mensah), Campanharo, Emrah, Cardoso (Dk. 83 Ackah), Gökhan (Dk.56 Ramazan), Gavranovic (Dk. 83 Mustafa) İSTANBULSPOR: Jensen - Oğuzhan (Dk. 67 Kağan), Okan (Dk. 68 Ebert), Mehmet, Duhan, Ali, Abazaj (Dk. 58 Ethemi), Melih, Ferhat (Dk. 58 Muammer), Topalli, İbrahim GOLLER: Dk. 4 Cardoso ( Kayserispor ) SARI KARTLAR: Cardoso, Bertolacci, Ackah ( Kayserispor ), Ali, Duhan ( İstanbulspor ) Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılar Cardoso'nun 4'üncü dakikada attığı golle, ligin ilk iç saha maçında İstanbulspor'u mağlup ederek, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı. 3'üncü dakikada sol kanattan Carole'un ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cardoso, meşin yuvarlağı Jensen'in solundan ağlara gönderdi: 1-0. 43'üncü dakikada Abazaj sağdan içeri girdi ve sol ayağı ile sert vurdu. Top az farkla auta çıktı. İlk yarı Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi. 65'inci dakikada Ethemi ceza sahası dışı sağ çağrazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti. 69'uncu dakikada gelişen İstanbulspor atağında Topalli sol kanattan ortaladı. Kale sahası içinde bulunan İbrahim Yılmaz kafayı vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı. 90+4'üncü dakikada Ramazan'ın pasında Mustafa Pektemek soldan sert vurdu. Kaleci Jensen soluna uzanıp topu çeldi. Mücadele, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile bitti. - Kayseri Spor Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan Suat Arslanboğa İstanbulspor Kayserispor Kayseri Spor Haberler

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