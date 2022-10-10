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Kayseri spor haberi | Melikgazi Kayseri, lige galibiyetle başladı

Spor Haberleri

Kayseri spor haberi | Melikgazi Kayseri, lige galibiyetle başladı

Gelen Kayseri haberlerine göre Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı ilk maçında sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı ilk maçında sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol lige galibiyetle başladı. Evinde Beşiktaş'ı konuk eden sarı kırmızılılar rakibi 2 sayı farkla 71-69 mağlup ederek sezona iyi başladı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 2. haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor takımına konuk olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Türkiye Kayseri Spor Haberler

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