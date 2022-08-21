Kayseri spor haberi... Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Kayseri haberi: Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligin ikinci haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynan ve golsüz sona eren karşılaşmaya göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligin ikinci haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynan ve golsüz sona eren karşılaşmaya göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir ve Münir'in yerine Muhammed Şengezer, Ahmed Touba, Lucas Biglia, Berkay Özcan ve Nacer Chadli'ye ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Muhammed Şengezer, Junior Caiçara, Ahmed Touba, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Nacer Chadli ve Patryk Szysz ilk 11'iyle çıktı.

Volkan'ın yokluğunda kale Muhammed'in

Medipol Başakşehir'de hafif sakatlığı bulunan kaleci Volkan Babacan kadroda yer almadı.

Volkan Babacan'ın yokluğunda kaleye Muhammed Şengezer geçti. Yedek kulübesinde ise 17 yaşındaki genç kaleci Deniz Dilmen yer aldı.

Nacer Chadli bu sezon ilk kez kadroda

Medipol Başakşehir'in Fas asıllı Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli bu sezon ilk kez turuncu-lacivertli formayı Kayserispor karşısında giydi.

UEFA listesinde adı yer almayan ve İstanbul ekibinin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçta forma giyemeyen Chadli, Medipol Başakşehir'in ligde oynadığı ilk iki maçta da kadroda yer alamamıştı.

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore tribünde

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore karşılaşmayı tribünde takip etti.

Turuncu-lacivertli kulübün 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Traore, dün İstanbul'a gelmişti.

Kayseri'de Gavranovic kadroda yok

Yukatel Kayserispor'da sakatlığı bulunan Mario Gavranovic kadroda yer almadı.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçı öncesinde futbolcumuz Mario Gavranovic sol uyluk arka kas grubundaki zorlanma nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Prof. Dr. TurgayAtasü anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.