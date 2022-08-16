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Kayseri spor haberi: Kayserispor'un ilk golünü Miguel Cardoso attı

Kayseri spor haberi: Kayserispor'un ilk golünü Miguel Cardoso attı

Kayseri haberi: Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'deki bu sezon ilk golünü atan futbolcu Miguel Cardoso oldu.

Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'deki bu sezon ilk golünü atan futbolcu Miguel Cardoso oldu.

Süper Lig'e Beşiktaş yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor, ligin ikinci haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Bu sezon sahasındaki ilk maçına çıkan sarı kırmızılı takım rakibi karşısında 3. dakikada öne geçti.

Miguel Cardoso, Lionel Carole'nin asistinde topu ağlara gönderirken takımının bu sezonki ilk golünü atan isim oldu. İstanbulspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan ve 83. dakikada yerini Yaw Ackah'a bırakan Cardoso, attığı golünü doğacak olan çocuğuna ile eşi Catarina'ya hediye etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor Kayserispor Miguel Spor Haberler

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