Kayseri spor haberi: Kayserispor'da Mensah güç topluyor

Yukatel Kayserispor kaptanlarından Bernard Mensah, güç topluyor.

Kayserispor'da uzun süredir forma giyemeyen Bernard Mensah'ın sahaya ne zaman ilk 11'de çıkacağı sorusu yanıt buldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, Mensah'ın ne zaman tam manası ile oynayacağını açıkladı. Mensah'ın şu an için sert maçlarda 15-30 dakika arasında forma giyebileceğini söyleyen Atan, "Sağlık ekibimiz çok iyi çalışıyor. Biz de Mensah'a iyi çalışma programı veriyoruz. Mensah'ın performansı bize umut veriyor. Şu an için ilk 11'de oynayamaz. İlk 4 haftada ilk 11'de oynayacak seviyede değil ama sonraki haftadan tam hazır hale gelecektir" dedi. - KAYSERİ