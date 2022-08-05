Kayseri spor haberi | Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı Kayseri haber... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında, yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta Kayserispor ile karşılaşacak. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Beşiktaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayseri spor haberi | Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.