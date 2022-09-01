Kayseri haberi: Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Kayseri haber... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; 2 grup halinde pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Fenerbahçe Eylül Spor Güncel Haberler

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