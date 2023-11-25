Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda 4 gümüş madalya kazandı

Antalya'da düzenlenen 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcuları 4 gümüş madalya ile döndü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Antalya'da düzenlenen 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcuları 4 gümüş madalya ile döndü.

2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası 22-26 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Yarın sona erecek olan şampiyonada bugüne kadar Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcuları 4 gümüş madalya kazandı. Klasik Yay U21 Erkekler Kategorisinde Kutay Tek Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya alırken, yine Klasik Yay U21 Erkek Takım Kategorisinde Kutay tek, Kamil Türkmen ve Resul Talha Göveç'ten oluşan Kayseri Spor A.Ş takımı Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez ile Gizem Elmaağaçlı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ