Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Yüzücülerinden Başarı

Samsun'da yapılan 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakalarında Kayseri Spor A.Ş Spor Kulübü sporcuları 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Samsun'da yapılan 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakalarında Kayseri Spor A.Ş Spor Kulübü sporcuları 1 aldı, 1 gümüş madalya aldı.

Samsun'da yapılan müsabakalarda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü yüzücülerinden Ela Savaşçı, 200 metre sırtüstü sitilde A3 barajı geçerek altın madalya kazandı. Öte yandan, Ela Savaşçı, 50 metre sırtüstü stilde A2, 200 metre karışık stilde A1, 100 metre sırtüstü stilde A1 barajlarını geçti. Yine Kayserili yüzücü Çağan Sarıaslan ise 400 metre Serbest Stilde A2 Barajını geçerek gümüş madalya kazandı.

Sarıaslan aynı zamanda 50 metre serbest stilde A1, 100 metre serbest stilde A1, 200 metre karışık stilde A1 barajlarını geçmeyi başardı. - KAYSERİ