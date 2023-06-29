Kayseri Şekerspor Kulübü Sporcuları İspanya'da Madalyalar Kazandı

Kayseri Şekerspor Kulübü sporcuları, İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Azat Sarıyar 67 kiloda şampiyon olurken, Kemal Sevgili 60 kiloda bronz madalya kazandı. Türk milli takımı ise takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Kayseri Şekerspor Kulübü sporcuları İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, milli takımda en çok sporcu bulunduran kulüp unvanındaki Kayseri Şekerspor Kulübü sporcuları, İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na damga vurdu.

Şampiyonada 67 kiloda Azat Sarıyar şampiyon olurken 60 kiloda ise Kemal Sevgili üçüncü olarak bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

Ayrıca Türk milli takımı takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu.