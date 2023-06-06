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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de 9. hafta tamamlandı

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de 9. hafta tamamlandı

Spor Haberleri

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de son haftaya girilirken, hafta sonu da 9. hafta müsabakaları oynandı. Oynanan 5 müsabakada 39 gol atıldı. Fevzi Çakmakspor ile Pınarbaşı Belediyespor takımları arasında oynanan maçta toplam 9 gol atılırken, müsabaka 9. haftanın en gollü karşılaşması oldu. Ligin son haftasında bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmaların ardından normal sezon tamamlanacak ve Play-Off heyecanı yaşanacak. 9. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde: Fevzi Çakmakspor 3-6 Pınarbaşı Belediyespor, Talas İdman Yurdu 0-6 Yeşilspor, Sarız Anadoluspor 7-2 Cırgalanspor, Büyüleyenspor 4-2 Anayurt Finalspor, Yeni Esenspor 7-2 Yeni Döğerspor (Yarıda kaldı), Y.M.Y.Ufuklarspor 3-0 Pınarbaşı Gençlerbirliği (Hükmen), Y.B.Şafakspor 0-3 Sümerspor (Hükmen)

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de A, B, C ve D gruplarında 9. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de son haftaya girilirken, hafta sonu da 9. hafta müsabakaları oynandı. Oynanan 5 müsabakada 39 gol atıldı. Fevzi Çakmakspor ile Pınarbaşı Belediyespor takımları arasında oynanan maçta toplam 9 gol atılırken, müsabaka 9. haftanın en gollü karşılaşması oldu. Ligin son haftasında bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmaların ardından normal sezon tamamlanacak ve Play-Off heyecanı yaşanacak. 9. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

Fevzi Çakmakspor 3-6 Pınarbaşı Belediyespor

Talas İdman Yurdu 0-6 Yeşilspor

Sarız Anadoluspor 7-2 Cırgalanspor

Büyüleyenspor 4-2 Anayurt Finalspor

Yeni Esenspor 7-2 Yeni Döğerspor (Yarıda kaldı)

Y.M.Y.Ufuklarspor 3-0 Pınarbaşı Gençlerbirliği (Hükmen)

Y.B.Şafakspor 0-3 Sümerspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Şeker Sarız Talas Spor Haberler

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