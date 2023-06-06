Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de 9. hafta tamamlandı

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de son haftaya girilirken, hafta sonu da 9. hafta müsabakaları oynandı. Oynanan 5 müsabakada 39 gol atıldı. Fevzi Çakmakspor ile Pınarbaşı Belediyespor takımları arasında oynanan maçta toplam 9 gol atılırken, müsabaka 9. haftanın en gollü karşılaşması oldu. Ligin son haftasında bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmaların ardından normal sezon tamamlanacak ve Play-Off heyecanı yaşanacak. 9. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde: Fevzi Çakmakspor 3-6 Pınarbaşı Belediyespor, Talas İdman Yurdu 0-6 Yeşilspor, Sarız Anadoluspor 7-2 Cırgalanspor, Büyüleyenspor 4-2 Anayurt Finalspor, Yeni Esenspor 7-2 Yeni Döğerspor (Yarıda kaldı), Y.M.Y.Ufuklarspor 3-0 Pınarbaşı Gençlerbirliği (Hükmen), Y.B.Şafakspor 0-3 Sümerspor (Hükmen)