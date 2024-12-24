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Kayseri Okul Sporları Futbol Gençler A İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Kayseri Okul Sporları Futbol Gençler A İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
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Kayseri'de düzenlenen Okul Sporları Futbol Gençler A Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kayseri Okul Sporları Futbol Gençler A Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan final karşılaşmaları sonunda dereceye giren takımlara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları verildi. Ödül töreninde kupalar Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Okul Müdürleri tarafından verildi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar ise şu şekilde;

1. Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi

2. Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3. Melikgazi Bahçelievler Anadolu Lisesi

4. Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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