Kayseri'nin önemli futbol hakemlerinden Alim Kandemir, faal futbol hakemliğini bıraktı.

Kayseri'nin yetiştirmiş olduğu önemli hakemlerden birisi olan Alim Kandemir, düdüğünü astı. 2006 yılında başladığı futbol hakemliği hayatında sayısız maçlara çıkan ve Türkiye 3. Lig, Türkiye 2. Lig, Türkiye 1. Lig ile Türkiye Kupası gibi önemli organizasyonlarda düdük çalan Kayseri'deki önemli amatör maçlarda da görev üstlenen Alim Kandemir, faal futbol hakemliğini bıraktı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından aldığı kararı kamuoyu ile paylaşan Alim Kandemir, bundan sonraki süreçte bilgi ve birikimlerini genç hakemlere aktarmak adına çaba sarf edeceğini duyurdu. - KAYSERİ