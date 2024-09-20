Kayseri'nin İlk Kadın Saha Komiseri Büşra Yaman Görevine Başladı

Kayseri'de 2024-2025 futbol sezonunda ilk kez bir kadın saha komiseri olarak Büşra Yaman görevlendirildi.

Kayseri Saha Komiserleri Derneği Başkanı Safa Menderes Civek, yeni görev kartları dağıtılan saha komiserlerine yeni sezonda başarı diledi. Beden Eğitimi mezunu olan Büşra Yaman, 2024-2025 sezonu itibariyle saha komiseri olarak görev yapacak. Büşra Yaman, aynı zamanda Kayseri'nin ilk kadın saha komiseri olarak tarihe geçti. Büşra Yaman'ın yanı sıra 8 yeni saha komiseri yeni sezonda müsabakalarda görev yapacak. Kayseri'nin ilk kadın saha komiseri olan Büşra Yaman geçtiğimiz hafta sonu ilk müsabakalara çıktı.

Oldukça heyecanlı ve istekli olan ilk kadın saha komiseri Büşra Yaman'ı sahada gören antrenörler, yöneticiler, sporcular ve futbolseverler şaşkınlıklarını gizleyemedi. - KAYSERİ