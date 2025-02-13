Kayseri Muaythai Takımı, Bölge Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Türkiye Muaythai Federasyonu Bölgeler Şampiyonası 19-23 Şubat tarihlerinde Ankara Taha Akgül spor salonunda yapılacak. Kayseri Bölgesi, şampiyonaya Alt Genç, Üst Genç, U23 ve Elite kategorilerinde 120 kişilik kafile ile katılacak.

İç Anadolu Bölgesi illerinin katılımı ile 4 gün sürecek bölge şampiyonası sonucunda kategori ve kilolarında ilk 2'ye giren sporcular Türkiye şampiyonasına gitme hakkı edecek. Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, "İç Anadolu bölge şampiyonasına Alt Genç, Üst Genç, U23 ve Elite kategorilerinde 120 kişilik kafile ile katılacağız. Bunun için kulüplerimiz, antrenörlerimiz ve sporcularımız ile çalışmalarımızı tamamladık. İç Anadolu Bölgesi şampiyonasında kilo ve kategorilerde ilk ikiye girip, Türkiye şampiyonasında Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi milli takımlarda yine hedeflediğimiz sayıda yer alıp şehrimizi ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek için, şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz. Kayseri, teknik ekip ve sporcu kapasitesi olarak çok iyi durumdayız. Kayseri'yi Muaythai'de marka şehir halinde tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ