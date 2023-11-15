Kayseri Muaythai İl Temsilciliği Antrenörlere Uyuşturucu İle Mücadele Eğitimi Verdi

Kayseri Muaythai İl Temsilciliği, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile birlikte antrenörlere uyuşturucu ile mücadelede yasaklı maddeler konulu eğitimi verdi.

Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime Kayseri Muaythai Spor Kulüplerinin Antrenörleri ve hakemler katıldı. Eğitimde yasaklı maddeler ve kullananlar üzerindeki etkiler anlatıldı. Eğitim son derece faydalı geçtiğini dile getiren Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri Muaythai İl Temsilcisi FatihKağan Ulu, eğitim çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.Ulu, "Günümüzün en tehlikeli tehditlerinden biri olan uyuşturucunun yaptığı tahribat çok ciddi boyutlarda. Bu konuda eğitimli ve bilinçli mücadele çok önemli. Kayseri Muaythai spor kulüpleri antrenörlerimiz ile gençliğimizin bu maddelere bulaşmadan tertemiz kalması için ne kadar çok genci sporla tanıştırıp, sporun ve sporcunun oluşturduğu her zaman temiz kalmış bu sosyal çevreye sokarsak en önemli konuyu başarmış oluruz. Ailelerimizin çocuklarımızı, gençlerimizi kesinlikle spora teşvik etmelerini istiyoruz. Başarılı ve güvenli bir gençlik için çocuklarımızı şehrimizin her semtinde bulunan Muaythai Spor kulüplerimize bekliyoruz. Gençlik ve Spor İlMüdürlüğümüze, Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şubesine, ve bu eğitime katılan antrenör ve hakemlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ