Kayseri Milli Eğitim Erva Erkek Voleybol Takımı Şampiyon Oldu
Kamu Spor Oyunları Voleybol Erkekler Final Müsabakaları'nda Kayseri Milli Eğitim Erva Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa ulaşarak Türkiye Şampiyonası yarı final maçlarında Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol Erkekler Final Müsabakaları Kayseri'de yapıldı.

Turnuvaya 10 takımın katılırken Kayseri Milli Eğitim Erva Erkek Voleybol Takımı, grubunu birincilikle tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakayı İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de izleyerek, öğretmenlerden oluşan takıma destek verdi.

Maç sonunda sporcuları tebrik eden Esen, başarılarının devamını dileyerek, katılan sporculara katılım belgelerini, şampiyon takıma ise madalyalarını takdim etti.

Kayseri Milli Eğitim Erva Erkek Voleybol Takımı, elde ettiği bu başarıyla Türkiye Şampiyonası yarı final maçlarında Kayseri'yi temsil etmeye hak kazandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
