Kayseri Mazaka Artıbir Dağcılık Spor Kulübü'nden Bolkar Dağları'nda Zirve Tırmanışı

Kayseri Mazaka Artıbir Dağcılık Spor Kulübü'nden Bolkar Dağları'nda Zirve Tırmanışı
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Kayseri Mazaka Artıbir Dağcılık Spor Kulübü, Bolkar Dağları'nda düzenlediği etkinlikte 21 sporcu ile zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Kulüp başkanı Ramazan Eroğlu, bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekti.

Kayseri Mazaka Artıbir Dağcılık Spor Kulübü, Bolkar Dağları'nda kapsamlı bir dağcılık faaliyeti gerçekleştirdi.

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde Niğde'nin doğal güzellikleriyle ünlü Bolkar Dağları'nda gerçekleştirilen etkinliğe 21 sporcu katıldı.

Meydan Yaylası'ndan Karagöl'e ulaşarak kamp kuran kulüp üyeleri, ilk gün Çini Göl'ü ve 2973 metre yüksekliğiyle dikkat çeken Pilot Tepe zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Etkinliğin ikinci gününde ise 3524 metre yüksekliğindeki Medetsiz Tepe zirve faaliyeti gerçekleştiren sporcular, burada zirve defterini imzaladı.

Zirve sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ramazan Eroğlu, Bolkar Dağları'nın Türkiye'nin eşsiz doğal miraslarından biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; "Burası ülkemizin nadide doğal alanlarından biri. Her gelen misafir doğaya karşı sorumlu davranmalı. Özellikle endemik Rana Holtzi gibi türlerin korunması için göl suyunun temiz tutulması çok önemli. Niğde, Türk dağcılığı için adeta bir mabet. Kulübümüzün yıllık faaliyet planında Aladağlar başta olmak üzere, Niğde sınırlarında birçok kamp, zirve ve kaya tırmanışı faaliyeti yer alıyor. Niğde'yi ikinci evimiz olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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