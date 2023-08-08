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Kayseri Masa Tenisi Takımı Yarı Finale Yükseldi

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Kayseri, Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Müsabakası'nda yarı finale katılmaya hak kazandı. Kayseri Kız Takımı, rakiplerine şans tanımadı ve Manisa'da yapılacak olan Yarı Final maçlarına katılma hakkı elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, takımı başarılarından dolayı kutladı.

Masa tenisinde iddialı olan Kayseri, Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Müsabakası'nda yarı finale katılmaya hak kazandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Müsabakaları Mersin'de gerçekleştirildi. Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Müsabakaları'nda mücadele veren Kayseri Kız Takımı, rakiplerine şans tanımadı. Müsabakalarını kazanan Kayseri Kız Takımı, Manisa'da yapılacak olan Yarı Final maçlarına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yarı final maçlarına kazanmaya hak kazanan Kayseri Kız Takımı'nı başarılarından dolayı kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Gençlik Manisa Tenis Spor Haberler

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