Kayseri Masa Tenisi Takımı Yarı Finale Yükseldi

Kayseri, Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Müsabakası'nda yarı finale katılmaya hak kazandı. Kayseri Kız Takımı, rakiplerine şans tanımadı ve Manisa'da yapılacak olan Yarı Final maçlarına katılma hakkı elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, takımı başarılarından dolayı kutladı.