ANALİG Basketbol Grup Müsabakaları'nda Kayseri kız ve erkek basketbol takımları birinci oldu. Müsabakalarda elde ettikleri başarıyla Çeyrek Final'e katılmaya hak kazandılar.

Kayseri kız ve erkek basketbol takımları ANALİG Basketbol Müsabakaları'nda birinci oldu.

ANALİG Basketbol Grup Müsabakaları Kırşehir'de düzenlendi. Birçok takımın katıldığı ANALİG Basketbol Müsabakaları'nda Kayseri kız ve erkek basketbol takımları, rakiplerini bir bir eleyerek birinci oldu.

ANALİG müsabakalarında büyük başarıya imza atan basketbol takımları Isparta'da yapılacak olan Çeyrek Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutladı. - KAYSERİ