Kayseri Karması yarı finale yükseldi - Haberler

Erzurum'daki şampiyonadaki ikinci maçında Adana Karması ile golsüz berabere kalan Kayseri Karması yarı finale yükseldi.

Erzurum'da devam eden UEFA Regions Cup TFF Bölge Karması Türkiye Şampiyonası turnuvasında mücadele eden Kayseri Karması, ikinci maçından da yenilgisiz ayrıldı. İlk maçında İstanbul karmasını 4-0 yenen Kayseri karması, ikinci maçında Adana Karması ile golsüz berabere kaldı. 4 puan toplayarak gruptan çıkmayı başaran Kayseri takımı, yarı finale yükseldi.

Kayseri Karması, yarı final maçında 8 Haziran Çarşamba günü Diyarbakır karması ile karşılaşacak. Diğer yarı final maçı ise Sakarya karması ile Trabzon karması arasında oynanacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor