Kayseri, Kamu Sporları Voleybol Finalleri'nde Şampiyon Oldu

Kamu Sporları İç Anadolu Voleybol Finalleri Karaman'da yapıldı. Oynanan maçlar sonunda Kayseri kadın ve erkek takımları şampiyon olarak Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

2-6 Ekim tarihleri arasında Karaman'da yapılan Kamu Spor Oyunları Voleybol Bölge Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımları, hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu. Tüm maçlarını kazanan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımları bu başarı ile 30 Ekim - 03 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle yaptığı açıklamasında, "Karaman'da yakaladıkları başarı ile Ankara'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkı elde eden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadın ve erkek takımlarına başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ