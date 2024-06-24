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Kayseri Kafkasspor Sezonu Hükmen Galibiyetle Kapattı

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Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu'nda yer alan Kafkasspor, son haftayı hükmen galibiyet ile geçeceği için lige bir hafta erken nokta koydu. Yeşil beyazlı takım bu sezon ligi 31 puan ile tamamlamış oldu.

Bu sezon Kayseri 2. AmatörKüme C Grubu'nda yer alanKafkasspor, son haftayı hükmen galibiyet ile geçeceği için lige bir hafta erken nokta koydu. Yeşil beyazlı takım bu sezon ligi 31 puan ile tamamlamış oldu.

Bu sezonKayseri İkinci Amatör Küme'de şampiyonluk parolası ile yola çıkan Kayseri Kafkaspor, sezona bir hafta erken veda etti. Yeşil beyazlı takım son haftalara kadar götürdüğü zirve yarışında istediği sonuçlara ulaşamamış ve Play-Off şansını kaybetmişti. Bu hafta ligin önemli takımlarındanYerköyspor'u konuk eden Kafkasspor, sahadan 6-4 galip ayrılarak ligin bitimine 1 hafta kala sezonu kapattı.

Yeşil beyazlı takımın ligin son haftasında karşılaşacağı rakibi Talas İman Yurdu ligden çekildiği için hükmen galibiyet alacak. Böylece bu sezonu 31 puan ile tamamlayan Kafkasspor, ligin son haftasında Yerköyspor puan aldığı takdirde ligi 4., alamaması durumunda ise 3. olarak tamamlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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