Kayseri Kadın Futbol Takımları Deplasmana Çıkıyor

Kayseri'yi Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde temsil eden Kayseri Kadın FK ile 2. Futbol Ligi temsilcisi Kılıçaslan Yıldızspor takımları bu hafta maçlarını deplasmanda oynayacak.

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi B Grubu'nda zirve yarışı veren Kayseri Kadın FK, ligin 6. haftasında 24 Kasım Pazar günü Kocaeli deplasmanına çıkacak. Grupta 3. sırada bulunan Kayseri ekibi, yarın Kocaeli Bayan Futbol takımı ile karşı karşıya gelecek. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı'nda oynanacak olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile Kayseri Kadın FK müsabakası saat 12.00'da başlayacak. Maçı Egemen Çetin yönetirken, yardımcılıklarını ise İbrahim Atalan ile Mine Karadeniz yapacak.

Kılıçaslan Yıldız Van deplasmanında

Kayseri'nin Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi A Grubu temsilcisi Kılıçaslan Yıldızspor ise ligin ikinci haftasında sezonun ilk deplasman maçı için yine 24 Kasım Pazar günü Van deplasmanında sahaya çıkacak. İpekyolu Gençlik Sahası'nda oynanacak olan Vangücü - Kılıçaslan Yıldızspor maçı saat 12.00'da başlayacak. Maçı Ferhat Öner, Senanur Eker, Yonca Açıkgöz hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ