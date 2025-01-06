Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Yüksekovaspor'a Mağlup Oldu
Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, 11. hafta maçında lider Yüksekovaspor'a 3-0 yenilerek puansız döndü.
Türkiye Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 11. haftasında oynadığı müsabakada Yüksekovaspor'a mağlup 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele veren Kayserispor kadın futbol takımı, deplasmanda mağlup oldu. Cihan Duman, Aytekin Taşkın, Serkan Açan hakem üçlüsünün yönettiği 11. hafta maçında lider Yüksekovaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
İlk yarısını 2-0 geride tamamlayan ve ikinci yarısında da skoru lehine çeviremeyen Kayserispor Kadın FK, haftayı puansız noktaladı. Sarı-kırmızılılar, puan tablosunda 3. sırada kaldı. - KAYSERİ