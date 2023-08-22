Kayseri Kadın Futbol Kulübü, U17 Kızlar Türkiye Şampiyonasında yarı finale yükseldi.

2022-2023 sezonu U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası devam ediyor. Kayseri Kadın Futbol Kulübü çeyrek final maçında dün Yozgat'ta oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Rakibi karşısında net bir sonuçla ayrılan sarı kırmızılılar adını son 4 takım arasına yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. Gençlerbirliği karşısında Kayseri Kadın FK'yi galibiyete taşıyan golleri Zeynep Bilir (2) ve Nagehan Tulğar (2) kaydetti. Gençlerbirliği karşısında alınan net galibiyet sonrası sarı kırmızılılar yarı finali büyük bir sevinç ile kutladı.

Kayseri Kadın FK, U17 Kızlar Türkiye Şampiyonasında şampiyon olarak kupayı Kayseri'ye getirmek istiyor. - KAYSERİ