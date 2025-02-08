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Kayseri Kadın Futbol Kulübü Play-Off Maçına Hazırlanıyor

Kayseri Kadın Futbol Kulübü Play-Off Maçına Hazırlanıyor
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, TFF Kadınlar 1. Lig'de Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü ile deplasmanda oynayacağı kritik maç için hazırlıklarını tamamladı. Hedef, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü deplasmanda Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü'ne konuk olacak.

TFF Kadınlar 1. Lig'de normal sezonu 3.sırada tamamlayan Kayseri Kadın Futbol Kulübü; Play-Off Yükselme Grubu'na adını yazdırdı. Play-Off Yükselme Grubu'nda ilk maçına deplasmanda Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü ile oynayacak olan Kayseri Kadın FK, karayolu ile Sakarya'ya gidecek. Zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar tüm çalışmalarını 3 puan üzerine yaptı.

Yarın Sakarya Erenler Atatürk Stadı 2 Nolu Sahada oynanacak olan Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü ile Kayseri Kadın Futbol Kulübü müsabakası saat 13.30'da başlayacak ve hakem Özcan Kılıçkeser düdük çalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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