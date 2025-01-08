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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Play-Off İçin Son Üç Maçını Kazanmayı Hedefliyor

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Play-Off İçin Son Üç Maçını Kazanmayı Hedefliyor
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Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, kalan 3 maçını da kazanarak Play-Off oynamak istiyor. 22 puanla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Adana İdman Yurdu, Kocaelispor Bayan FK ve Sakarya Kadın FK ile önemli mücadelelere çıkacak.

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligde kalan 3 maçını da kazanıp Play-Off oynamak istiyor.

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele veren Kayserispor Kadın Futbol Kulübü, kalan 3 maçını da kazanmak istiyor. Ligde oynadığı son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, kalan 3 maçtan 9 puanla ayrılmak hedefinde.

22 puanla 3. sırada bulunan Kayserispor Kadın Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda Adana İdman Yurdu ile karşılaşacak. Sonrasında sahasında Kocaelispor Bayan FK ile 3 puan mücadelesi verecek olan sarı-kırmızılılar, son hafta maçında Sakarya Kadın FK iye karşılaşıp klasman maçlarını tamamlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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