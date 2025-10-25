Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Adana İdman Yurdu Spor'u Ağırlıyor

Kayseri Kadın Futbol Kulübü; ligin 2. haftasında Adana İdman Yurdu Spor'u konuk edecek.

TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 2. haftasında ilk iç saha maçında Adana İdman Yurdu Spor'u ağırlayacak. 27 Ekim Pazartesi günü Sümer Stadı'nda oynanacak olan Adana İdman Yurdu Spor maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Kayseri Kadın FK, ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Sezona deplasmanda aldığı 9-1'lik Hatay Defne 1994 Spor Kulübü galibiyeti ile başlayan Kayseri Kadın Futbol Kulübü evinde hata yapmak istemiyor.

27 Ekim Pazartesi günü Sümer Stadı'nda oynanacak olan Kayseri Kadın Futbol Kulübü ile Adana İdman Yurdu Spor maçı saat 12.00'de başlayacak ve maçta hakem Mustafa Uçkan düdük çalacak. Uçkan'ın yardımcılıklarını Buse Özgül ve Pınar Çolak yapacak. - KAYSERİ