Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Adana İdman Yurdu Spor'u Ağırlıyor

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Adana İdman Yurdu Spor'u Ağırlıyor
Güncelleme:
Kayseri Kadın Futbol Kulübü, TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu'nda ligin 2. haftasında Adana İdman Yurdu Spor'u evinde konuk edecek. Maç, 27 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de Sümer Stadı'nda oynanacak.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü; ligin 2. haftasında Adana İdman Yurdu Spor'u konuk edecek.

TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 2. haftasında ilk iç saha maçında Adana İdman Yurdu Spor'u ağırlayacak. 27 Ekim Pazartesi günü Sümer Stadı'nda oynanacak olan Adana İdman Yurdu Spor maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Kayseri Kadın FK, ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Sezona deplasmanda aldığı 9-1'lik Hatay Defne 1994 Spor Kulübü galibiyeti ile başlayan Kayseri Kadın Futbol Kulübü evinde hata yapmak istemiyor.

27 Ekim Pazartesi günü Sümer Stadı'nda oynanacak olan Kayseri Kadın Futbol Kulübü ile Adana İdman Yurdu Spor maçı saat 12.00'de başlayacak ve maçta hakem Mustafa Uçkan düdük çalacak. Uçkan'ın yardımcılıklarını Buse Özgül ve Pınar Çolak yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
