Kayseri Kadın FK son 8 takım arasında

Kayseri Kadın Futbol Takımı'nın alt yapısında oynayan U-13 Grubu, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 15 Şubat'ta Türkiye genelinde start verilen 'Mahallede Maç Var' organizasyonunda son 8 takım arasında kaldı.

Türkiye geneline 15 Şubat'ta başlayan, 188 kız ve 1381 erkek takımından toplam 17 bin 259 sporcunun katıldığı Mahallede Maç Var organizasyonunda Kayseri Kadın Futbol Takımından büyük bir başarı geldi. Sarı kırmızılı takımın U-13 grubu, Kayseri'de başlayan grup elemelerinin ardından Antalya'da oynanan karşılaşmalarının ardından adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

188 takım arasında son 8'e kaldı

Organizasyonda ilk tur eleme maçlarının ardından bölge grup maçları, çeyrek finalin ardından son 8 takım arasına kalan Kayseri Kadın Futbol Takımı şampiyonluğu istiyor. Kayseri Kadın Futbol Takımı A Grubunda Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, Giresun GSİM SK ve Aslan Gençlik ve Spor takımları ile mücadele edecek.

Yarı final maçlarında birinci ile ikinci olan 8 kız ve 8 erkek takımın yarışacağı final maçları, 18-22 Nisan tarihleri arasında Ankara'da oynanacak. Turnuvanın şampiyonlarının belli olacağı final karşılaşmalarında başarılı olan kız ve erkek takımları, TBMM Spor Tesisleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek. Birinci olan takım oyuncularına tablet, ikinci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, üçüncü olan takım oyuncularına ise drone hediye edilecek. Şampiyonluk kupası TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından verilecek. İşte Kayseri Kadın FK'nin maç programı;

18 Nisan 2022 Pazartesi

Saat: 11.00 Giresun GSİM SK-Kayseri Kadın FK

19 Nisan 2022 Salı

Saat: 13.00 Kayseri Kadın FK-Büyükşehir Belediye FOMGET SK

20 Nisan 2022 Çarşamba

Saat: 11.00 Kayseri Kadın FK-Aslan Gençlik ve Spor - KAYSERİ