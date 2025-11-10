Haberler

Kayseri Kadın FK, Şırnak Kadın FK'yi 3-0 Geçti

Güncelleme:
Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Kayseri Kadın FK, evinde oynadığı maçta Şırnak Kadın FK'yi 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Goller Nisanur Yıldırım ve Kafayat Atoke Başhıru'dan geldi.

Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Kayseri Kadın FK; ligin 3. haftasında evinde oynadığı maçta Şırnak Kadın FK'yi 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Göktürk Seven,

Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun (Eda Aydın dk.85), Ayşegül Aydın, Bahar Özen (Ayşe Nur Köyönü dk.85), Kafayat Atoke Başhıru, Mine Okaytu, Nisanur Yıldırım (İlayda dk.60), Ogundeko Sharon, Elanur Çıkılı, Juliet Emereole, Zeynep Bilir

Şırnak Kadın FK: Çimen Atila (Kezban dk.78), Delal Üstün, Gizem Yarlıgaç, Efsun Oğuz (Merve Şen dk.87), Hayrunisa Akdoğan (Berfin Bayram dk.56), Berivan Yalgettekin, (Nurcan Tunç dk.85), Nazlı Feride Aletirik, Ece İrem Tilbe, Deniz Şeylan, İlayda Pınar, Aybüke Aykul

Goller: Nisanur Yıldırım (dk.34), Kafayat Atoke Başhıru (dk.54, dk. 70) (Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
