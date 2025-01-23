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Kayseri Kadın FK'nın Sezonu Sakarya ile Sona Eriyor

Kayseri Kadın FK'nın Sezonu Sakarya ile Sona Eriyor
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Kayseri Kadın FK, Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi B Grubu'ndaki son maçında Sakarya Kadın Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Ligi 3. sırada tamamlayan ekip, bir üst lige yükselme umutlarını gelecek sezona bıraktı.

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi B Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın FK; ligin son maçında deplasmanda Sakarya Kadın Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kayseri ekibinin bir üst lig umutları ise gelecek sezona kaldı.

Türkiye 1. Futbol Ligi B Grubu'nda lig 26 Ocak Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile tamamlanacak. Bu sezon lige şampiyonluk parolası ile başlayan Kayseri Kadın FK, ligin son haftası öncesinde bir üst lig umutlarını noktaladı. Sarı kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlar ile Play-Off şansını kaybetti. Grupta ilk iki sırayı alan takımların Türkiye Kadınlar Süper Ligi'ne yükselmek için Play-Off oynayacağı grupta 3. sırada bulunan Kayseri ekibinin son hafta öncesinde 2. sıradaki takım ile arasındaki puan farkı 6'ya yükselmişti. Umutlarını gelecek sezona bırakan Kayseri Kadın FK, ligin son haftasında prestij maçına çıkacak. Kayseri ekibi ligi Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sakarya Kadın Futbol Kulübü maçı ile noktalayacak.

Bu müsabaka Sakarya Erenler Atatürk 2 Nolu Saha'da saat 13.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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