Kayseri Kadın FK, Bornova Hitabspor'u konuk edecek

Kayseri Kadın FK ligin 5.haftasında yarın sahasında Bornova Hitabspor'u konuk edecek.

Kadınlar 1.Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Kayseri Kadın FK ligin 5.haftasında oynayacağı Bornova Hitabspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Geçen haftayı galibiyetle kapatan sarı kırmızılılar Bornova Hitab Spor'u yenerek üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Geride kalan 4.hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayseri Kadın FK topladığı 7 puanla 3.sırada yer alıyor. Bir basamak üzerinde yer alan rakibi Bornova Hitabspor'u eli boş göndermeyi hedefleyen sarı kırmızılı takımda eksik bulunmuyor.

Yarın Sümer Stadı'nda oynanacak olan Kayseri Kadın FK ile Bornova Hitabspor maçı saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Mustafa Kadıoğlu yönetecek. Kadıoğlu'nun yardımcılıklarını Sinem Özpınar ve Samed Armut yapacak. - KAYSERİ