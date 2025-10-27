Haberler

Kayseri Kadın FK, Adana İdman Yurdu'nu 4-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürüyor

Kayseri Kadın FK, Adana İdman Yurdu'nu 4-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürüyor
Güncelleme:
Kadınlar 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Kadın FK, evinde oynadığı maçta Adana İdman Yurdu Spor'u 4-0'lık skorla geçerek liderliğini korudu. Gollerin sahibi Mine Okaytu ve Kafayat Atoke, takımlarını galibiyete taşıdı.

Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Kadın FK, ligin 2. haftasında evinde oynadığı maçta Adana İdman Yurdu Spor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürüyor.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Mustafa Uçkan, Buse Özgül, Pınar Çolak

Kayseri Kadın FK: Asiye Damla, Ayşe Altun, (Arife dk. 89), Ayşegül Aydın, (Eylül dk. 85), Bahar Özen, (Şimal dk.85), Kafayat Atoke B., Mine Okaytu, Nisanur Yıldırım, (Ayşe Nur dk.73), İlayda Nisa E., (Eda dk. 85), Elanur Çıkılı, Juliet Chika E., Zeynep Bilir

Adana İdman Yurduspor Sude Mihri Çınar,Suzan Durmaz, Filiz Kurtuluş, (Nevin dk.34),Elif Hacer Nergiz, (Yağmur dk.89), Büşra Işıl Canoruç, Sude Zorlukol, Ecenaz Akkoyun, Kumru Naz Yılmaz, (Seher dk.74), Özge Çelebi, Ecrin Köroğlu, (Flero Dina dk.73), Ernestina Yemele

Goller: Mine Okaytu (dk.5 ve 84), Kafayat Atoke Başhiru (dk.42 ve 89 (Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
