Kayseri, Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu iş birliğinde Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Sukaypark Tesisleri'nde düzenlenecek şampiyonada 44'ü kadın olmak üzere 143 sporcu mücadele edecek. 10 ilden 20 takımın katılacağı ve üç gün sürecek şampiyona, yarın başlayacak. Şampiyonanın ödül töreni ise 13 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.