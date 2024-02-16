Kayseri İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Kız Voleybol Takımı Türkiye Yarı Finalleri'ne gitmeye hak kazandı

Kayseri İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Kız Voleybol Takımı, okul sporları il bölgesel grubunda set vermeden grubunu lider bitirerek Türkiye Yarı Finalleri'ne gitmeye hak kazandı.

Nevşehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol İl Grup Müsabakaları'nda Kayseri'yi temsil eden İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, grubunda oynadığı İstanbul Özel Halkalı Ortaokulu, Kırıkkale Özel Başaran Ortaokulu ve Aksaray Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ile oynadığı müsabakaları set vermeden kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 3 maçını kazanarak adını Türkiye Yarı Finalleri'ne yazdıran Kayseri İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, Türkiye Şampiyonu olmak istiyor. Mart ayında yapılacak olan Türkiye Yarı Finalleri'nde Kayseri'yi temsil edecek olan İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Kız Voleybol Takımı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kayseri İzzet Öksüzkaya Ortaokulu'nun Nevşehir'de oynadığı müsabakalarda aldığı sonuçlar ise şu şekilde;

İzzet Öksüzkaya Ortaokulu 3-0 İstanbul Özel Halkalı Ortaokulu

İzzet Öksüzkaya Ortaokulu 3-0 Kırıkkale Özel Başaran Ortaokulu

İzzet Öksüzkaya Ortaokulu 3-0 Aksaray Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu - KAYSERİ