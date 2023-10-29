Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'ndan Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirve tırmanışını tamamlayan ekipler, 'Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun' mesajı verdi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
Cumhuriyetin 100.yılı dolayısıyla Kayseri İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığınca Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirve tırmanışını tamamlayan ekipler; "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" mesajı verdi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor