Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda Play-Off Heyecanı Son Haftaya Kaldı

Kayseri İkinci Amatör Küme'de B ve C Gruplarında Play-Off oynama hakkı kazanan takımlar belli olurken, A Grubu'nda heyecan son haftaya kaldı.

Kayseri A Grubu'nda Play-Off oynayacak takımlar son hafta belli olacak. Bu grupta haftanın en önemli maçında Yavruaslanspor güçlü rakibi Kalespor'u 3-1 mağlup ederek, puanını 39'a çıkardı. Kalespor ile Kocasinan Gençlikspor ise ligin son haftasına 36 puan ile giriyor. Bu hafta sonu oynanacak olan ligin son haftasında 39 puan ile lider durumda bulunan Yavruaslanspor ile 36 puanda bulunan Kocasinan Gençlikspor takımları karşı karşıya gelecek. 36 puanlı diğer bir takım Kalespor ise BüyükToramanspor ile mücadele edecek. Bu iki önemli karşılaşmadan çıkacak olan sonuçlar grupta Play-Off biletini alan iki takımı belirleyecek. A Grubu'nda Play-Off oynayacak takımların da netleşmesi ile birlikte çapraz eşleşme usulü Play-Off maçlarına geçilecek. Bu maçları kazanan üç takım isimlerini yeni sezonda Kayseri Birinci Amatör Küme'ye yazdırmış olacak. - KAYSERİ